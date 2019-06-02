نجح نادي لاتسيو الإيطالي في تجديد عقد مدربه سيموني إنزاجي لعامين ليستمر في قيادة الفريق حتى عام 2021، وجاء التجديد بعد انتهاء تعاقد المدرب مع الفريق في نهاية 2021، وجاء التجديد بعد انتهاء تعاقد المدرب مع الفريق في نهايةالموسم المنتهي، ونجح المدرب في قيادة الفريق لتحقيق لقب كأس إيطاليا. وسوف يحصل إنزاجي بموجب العقد الجديد 2 مليون يورو سنويًّا إضافة إلى الحوافز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. لاتسيو يجدد عقد مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.