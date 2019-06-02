رغم تتويج ليفربول.. محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المثالي لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المثالي كما يلي:

في حراسة المرمى : أليسون بيكر حارس ليفربول، تير شتيجن حارس فريق برشلونة الإسباني.

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في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك ليفربول، ماتايس دي ليخت اياكس الهولندي، جان فيرتونجن مدافع توتنهام هوتسبير، ألكساندرأرنولد لاعب ليفربول الانجليزي، أندرو روبرتسون ليفربول.

خط الوسط : موسي سيسوكو لاعب توتنهام

هوتسبير، حكيم زياش إياكس أمستردام الهولندي، كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، فرينكي دي يونج لاعب إياكس، ندومبيلي لاعب نادي ليون الفرنسي، جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول.

خط الهجوم : ديفيد نيريس لاعب نادي أياكس، رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ليونيل ميسي برشلونة، دوشان تاديتش لاعب أياكس الهولندي، ساديو ماني لاعب ليفربول، كرستيانو رونالدو يوفنتوس، لوكاس موار توتنهام هوتسبير.