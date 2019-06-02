رغم تتويج ليفربول.. محمد صلاح خارج التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التشكيل المثالي لموسم دوري أبطال أوروبا لموسم 2018 – 2019، والتي توج بها فريق ليفربول الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه.
وغاب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل المثالي كما يلي:
في حراسة المرمى : أليسون بيكر حارس ليفربول، تير شتيجن حارس فريق برشلونة الإسباني.
في خط الدفاع: فيرجيل فان دايك ليفربول، ماتايس دي ليخت اياكس الهولندي، جان فيرتونجن مدافع توتنهام هوتسبير، ألكساندرأرنولد لاعب ليفربول الانجليزي، أندرو روبرتسون ليفربول.
خط الوسط : موسي سيسوكو لاعب توتنهام
خط الهجوم : ديفيد نيريس لاعب نادي أياكس، رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، ليونيل ميسي برشلونة، دوشان تاديتش لاعب أياكس الهولندي، ساديو ماني لاعب ليفربول، كرستيانو رونالدو يوفنتوس، لوكاس موار توتنهام هوتسبير.
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