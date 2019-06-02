- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نجح فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
ووصلت بعثة ليفربول اليوم الأحد، إلى إنجلترا، منمقر العاصمة الإسبانية مدريد التي احتضنت المباراة النهائية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورًا رائعة للنجم المصري محمد صلاح وهو يلتف بعلم مصر وسط احتفالات واستقبال جماهير الريدز في شوارع ليفربول.
ورفرف علم مصر في أجواء نارية في قلب مدينة ليفربول فرحًا بعودة الفريق حاملًا
ويعد محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الكرة العربية يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الجزائري رابح ماجر الذي سجل مع بورتو في بايرن ميونيخ 1987.
كما يعد صلاح ثالث لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر مع بورتو البرتغالي، والمغربي أشرف حكيمي مع ريال مدريد الإسباني العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد صلاح يرفع علم مصر في احتفالات ليفربول بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.