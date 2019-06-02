شاهد.. احتفالات لاعبو ليفربول مع جماهير الريدز

احتفل لاعبو ليفربول مع الجماهير بكأس دوري أبطال أوروبا، بعدما توج الريدز بلقب دوري الأبطال. وتجول لاعبو الريدز في مدينة ليفربول، بالأوتوبيس المكشوف متفاعلين مع الجماهير وسط أجواء حماسية للغاية. وفاز ليفربول على توتنهام في المباراة النهائية، بهدفين دون رد، سجلهما كل من محمد صلاح وديفوك أوريجي والتي جمعت بينهما على ملعب "ميتروبوليتانو".

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