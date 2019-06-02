رياضة | حمد الله: على لاعبي الترجي أن يخجلوا من أنفسهم بدلا من الاحتفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمد الله: على لاعبي الترجي أن يخجلوا من أنفسهم بدلا من الاحتفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يساند الدولي المغربي، عبد الرزاق حمد الله، المحترف بصفوف فريق النصر السعودي، فريق الوداد الرياضي المغربي، الذي كان ضحية "مهزلة" برادس، بعد إعلان الترجي بطلاً لإفريقيا رغم عدم اكتمال مباراة الطرفين.

وقال حمد الله في تصريحات لقناة "Medi1 Tv": "الترجي لا يستحق التتويج، وعلى لاعبيهم أن يخجلوا من أنفسهم بدلا من الاحتفال، بالنسبة لي الوداد يستحق اللعب، وغياب var بتلك الطريقة من النهائي أمر غريب جداً، أعتقد بأنه لم يسبق لي أن رأيت سيناريو مماثل لما حدث في النهائي".

وأضاف: "كان بإمكان الوداد العودة بالعصبة الإفريقية، إلى المغرب، رغم الظروف المحيطة بالنهائي الذي أقيم إيابه في ملعب رادس، وسط حضور جماهيري فاق الـ 50 ألف مناصراً".

وسيعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، اجتماعاً عاجلاً بحضور مكتبه التنفيذي، لمناقشة الأحداث التي سجلها النهائي المغاربي بين الوداد والترجي، في حين أن جامعة الكرة تهيئ ملفاً متكاملاً للدفاع عن مصالح "الأحمر والأبيض" في اللقاء ذاته.