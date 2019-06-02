رياضة | حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة فشل صفقة انضمام دي ليخت لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الصحف الإسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة لا يزال على اتصال بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت قائد أياكس أمستردام، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن إدارة نادي برشلونة لم تقطع اتصالاتها مع بيئة دي ليخت في محاولة إقناعه للتوقيع مع البارسا.