رياضة | تريزيجيه يصدم عملاقي تركيا ويحدد فريقه المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه يصدم عملاقي تركيا ويحدد فريقه المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا، فريقه المقبل في ظل تقارير تتحدث عن انتقاله إلى أحد فريقي جالاتا سراي أو فناربخشة.

وقالت صحيفة فاناتك التركية، إن تريزيجيه رفض الانتقال إلى جالاتا سراي وأبدى رغبة لدى إدارة قاسم باشا بالتوجه إلى ليون الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن تريزيجيه رفض البقاء في تركيا ليصدم جالاتا سراي الذي أبدى رغبة في التعاقد مع اللاعب خلال فترات الانتقالات السابقة.

وأكملت الصحيفة أن ليون تقدم بعرض قيمته 10 مليون يورو من أجل ضم تريزيجيه، وذلك بعدما نجحت إدارة الفريق الفرنسي في الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية الخاصة به.