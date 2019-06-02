رياضة | التعاون السعودي يجدد عقد لاعبه البرازيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون السعودي يجدد عقد لاعبه البرازيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي، مساء اليوم، عن تجديد تعاقده مع البرازيلي ساندرو مانويل.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة للاعب معلقًا عليها “التعاون يمدد عقد البرازيلي ساندرو مانويل حتى عام 2022.

ويواصل نادي التعاون الحفاظ على لاعبيه من مغادرة الفريق استعدادًا للموسم القادم، خاصة أن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة.