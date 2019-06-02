رياضة | ماجر يهنئ صلاح بالشامبيونزليج.. ويرشحه لحصد الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجر يهنئ صلاح بالشامبيونزليج.. ويرشحه لحصد الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بد تغلبه على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساءأمس.

وصرح رابح ماجر، اليوم، لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” قائلاً: “أهنئ صلاح على حصد لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، مضيفًا وأتقدم بالتهنئة أيضًا للشعب المصري على البطولة فهو إنجاز للكرة المصرية”.

وعبر عن سعادته بتحطيم صلاح لرقم ظل صامدًا ٣٢ عامًا قائلاً :”لست أنانيًا وسأتحدث بصراحة، كنت سعيدًا للغاية بتتويج صلاح باللقب ليكسر رقمًا استمر طويلاً مستعصيًا على الكرة العربية، رغم امتلاكها للعديد من المواهب”.

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وأضاف: “هدف صلاح من ركلة جزاء لايقلل من قيمته، ولا ينقص من المجهود الذي قدمه صلاح مع فريقه، صلاح يمكنه المنافسة على الكرة الذهبية بغض النظر عن أدائه مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية”.

واختتم: “كان بإمكاني الحصول على الكرة الذهبية بعد تتويجي بالبطولة مع بورتو البرتغالي، ولكن قوانين الجائزة وقتها والتي كانت تقتصر على اللاعبين الأوروبيين حرمتني منها، ولكن القوانين تغيرت حاليًا لذلك صلاح يمكنه أن يحصد الجائزة حتى لو كان منافسه الأرجنتيني ميسي، والذي أصفه بعبقري كرة القدم”.

والجدير بالذكر أن صلاح نجح في قيادة فريقه للفوز باللقب السادس للشامبيونزليج في تاريخ ليفربول، بعدما ساهم في فوز الريدز مساء السبت، بإحرازه لهدف التقدم من ركلة جزاء.