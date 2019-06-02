رياضة | السكة الحديد يدعم صفوفه بمهاجم مقاولون طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد يدعم صفوفه بمهاجم مقاولون طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادى السكة الحديد في التعاقد مع ياسر رضا مهاجم مقاولون طنطا لمدة 3 مواسم استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثالث

وسبق للاعب الواعد بالانضمام لأندية مركز شباب تلا وبتروجيت وأسوان ودمنهود والاتصالات

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وحضر اللاعب لمقر النادي وجمعته جلسة مع مجلس إدارة نادى السكه الحديد بقيادة محمد عيد رئيس النادي ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق.

كما حضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني للفريق وكمال اليمني المدرب العام ومحمد جمال المدير الاداري.

وتعد هذه الصفقة الخامسة للسكة الحديد، حيث تعاقد النادي مع 4 لاعبين من قبل وهم ميدو كمال امين لاعب تلا وعمرو ابراهيم لاعب المرج وفتحي مجدى لاعب بهتيم ومحمد رمضان قورة لاعب السكه