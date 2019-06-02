رياضة | المنتخب المغربية : هل يكون اجتماع الكاف فرصة لطرد لوبي الفساد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب المغربية : هل يكون اجتماع الكاف فرصة لطرد لوبي الفساد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت أصداء خسارة الوداد المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي التونسي تلقي بظلالها في وسائل الإعلام المغربية.

وكتبت صيحفة "المنتخب" المغربية تحت عنوان.. هل يكون اجتماع الكاف مناسبة لطرد لوبي الفساد؟.

وأوضحت أن الإجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للكاف، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 بمقر "الكاف" بالقاهرة سيخصص بالكامل للأحداث التي رافقت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، والتي كشفت بالواضح العديد من الإختلالات والأخطاء المرفوضة من طرف جهاز "الكاف" الذي يتحمل كامل المسؤولية فيما حدث، خاصة تعطيل جهاز «الڤار».

وتابعت :" هل ستكون قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه بعد غد الثلاثاء شافية وحاسمة والضرب بيد من حديد على كل المتورطين واتخاذ بعض القرارات التاريخية في مقدمتها طرد وتجفيف لوبي الفساد داخل "الكاف" من أجل بناء منظومة كروية إفريقية نظيفة وقوية.