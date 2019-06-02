رياضة | صراع بين برشلونة وباريس على ضم ظهير دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين برشلونة وباريس على ضم ظهير دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الأحد، أن أدارة نادي برشلونة تبحث عن ظهير أيسر من أجل ترميم خط الدفاع وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن رافاييل جيريرو لاعب بروسيا دورتموند بات مرشحاً جديداً لتعزيز مركز الظهير الأيسر في البارسا.
وأكدت أن الظهير الأيسر البرتغالي تبقى في عقده مع بروسيا دورتموند سنة واحدة ويرفض التجديد مع فريقه أملاً في خوض تجربة احترافية جديدة.
كما أشارت التقارير إلى أن هناك أندية مهتمة بضم جيريرو لعل أبرزهم برشلونة وباريس سان جيرمان.
وتريد إدارة البارسا تعزيز وتدعيم خط دفاعها بالتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية ولعل الاسم الأبرز هو ماتياس دي ليخت قلب دفاع أياكس أمستردام.