رياضة | رونالدو يقهر ميسي ويحصد جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقهر ميسي ويحصد جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أسدل الستار عليها يوم أمس السبت بتتويج ليفربول باللقب.

ونجح ليفربول بالتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على توتنهام بهدفين مقابل لاشئ سجلها الثنائي محمد صلاح وديفيد أوريجي في ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي “اليويفا” فوز هدف كريستانو رونالدو الذي سجله في شباك فريق مانشستر يونايتد بدور المجموعات في ملعب يوفنتوس آرينا في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء هدف رونالدو في المركز الأول بناء على تصويت الجماهير والتي منحته فرصة كبيرة للفوز بالجائزة، على حساب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بعدما حصل على ثاني أعلي نسبة تصويت على هدفه المسجل في شباك ليفربول من ركلة حرة مباشرة في ملعب الكامب نو بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.