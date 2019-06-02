رياضة | 4 لاعبين رحلوا عن أرسنال فابتسمت لهم كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 لاعبين رحلوا عن أرسنال فابتسمت لهم كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الموسم الكروي الحالي في أوروبا لعام 2018/2019, وذلك بعد تتويج فريق ليفربول الإنجليزي ببطولة دور أبطال أوروبا بالأمس، وهي تعد اخر البطولات في أوروبا دائما.

وشهد هذا الموسم ظاهرة تعد ليست معتادة في كرة القدم، حيث توج 4 لاعبين كانوا يرتدون قميص فريق أرسنال في السنوات الأخيرة مع انديتهم الجديدة ببطولات محلية وأوروبية.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 4 لاعبين رحلوا عن الجانرز فابتسمت لهم لكرة القدم.

1- جابريل باوليستا

رحل المدافع جابريل باوليستا عن صفوف فريق أرسنال، خلال الميركاتو الصيفي في موسم 2017، وخاض موسمين مع نادي فالنسيا بعد ذلك، ونجح في التتويج بلقب كأس إسبانيا، وإعادة الخفافيش إلى منصة تحقيق البطولات مرة أخرى.

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2- أوليفه جيرو

تعاقد فريق تشيلسي مع المهاجم الفرنسي اولفيه جيرو، قادما من فريق أرسنال في الميركاتو الشتوي لموسم 2018، وحقق جيرو لقب الدوري الاوروبي مع البلوز هذا الموسم، على حساب فريقه السابق الجانرز.

3- أليكس اوكسلاد تشامبرلين

انضم اللاعب الإنجليزي أليكس اوكسلاد تشامبرلين إلى صفوف فريق ليفربول، وذلك خلال صيف موسم 2017 قادما من فريق أرسنال، وتوج تشامبرلين بالأمس ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الريدز، وكان قد وصل إلى النهائي أيضا في الموسم الماضي، ولم يحقق الجانرز دوري الأبطال حتى الآن في تاريخه.

4- فرانسيس كوكلين

نجح فريق فالنسيا الإسباني في التعاقد مع فرانسيس كوكلين لاعب خط وسط أرسنال السابق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية لموسم 2018، وبعد موسم ونصف نجح كوكلين في تحقيق لقب مع فالنسيا بالتتويج ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب فريق برشلونة.