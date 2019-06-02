رياضة | الاتحاد يشعل صراع التعاقد مع مهاجم الرائد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يشعل صراع التعاقد مع مهاجم الرائد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات مع الرائد للتعاقد مع صالح الشهري مهاجم الفريق.

ويسعى نادي الاتحاد لتدعيم صفوفه في الموسم القادم بالعديد من الصفقات القوية، تجنبًا لتكرار نتائج الموسم الماضي الكارثية.

وتبدو مهمة الاتحاد صعبة، في ظل مفاوضات النصر مع الرائد للظفر بخدمات اللاعب، بناءًا على طلبات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

والجدير بالذكر أن الاتحاد أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أسوء ترتيب له في المسابقة.