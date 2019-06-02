رياضة | الزمالك يتراجع عن فكرة المعسكر الأوروبي

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة خوض معسكر أوروبي خلال فترة توقف بطولة الدوري لخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة أمم افريقيا 2019.

واستقر مسئولو الزمالك على البقاء في مصر مع إمكانية السفر لإحدى المدن الساحلية فقط وإقامة معسكر هناك خلال البطولة لزيادة التركيز لدى اللاعبين وخوض بعض الوديات.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب غياب العديد من النجوم للانضمام إلى المنتخبات الدولية والارتباط بالأجندة القارية إلى جانب وجود فترة توقف جديدة للبطولة بعد نهاية مسابقة الدوري في الموسم الجاري وإمكانية السفر وقتها.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد المكس بالإسكندرية بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية لبطولة الدوري.

وانضم إلى صفوف المنتخب الوطني من الزمالك في أمم افريقيا كل من طارق حامد ومحمود علاء وجنش والونش بجانب انضمام خالد بوطيب للمنتخب المغربي وفرجاني ساسي للمنتخب التونسي.