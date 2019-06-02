رياضة | طه إسماعيل يكشف تفاصيل أولى اجتماعات لجنة التخطيط للكرة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طه إسماعيل يكشف تفاصيل أولى اجتماعات لجنة التخطيط للكرة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، الدكتور طه إسماعيل،والتي شكلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وتضم في عضويتها كلا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو ، إن اللجنة عقدت أولى جلساتها اليوم الأحد في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي.

وقال إسماعيل أن الجلسة شهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم؛ سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات ، وأيضا إدارة المواهب، وذلك من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة في كافة قطاعات كرة القدم، وذلك من أجل إسعاد جماهير النادي.

وأوضح أن اللجنة وضعت الخطوط الأولية لخطة قصيرة الأجل المتعلقة بالتخطيط حتى بداية الموسم القادم، على أن يعقبها العديد من الجلسات الخاصة بوضع استراتيجية طويلة الأجل خاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، وأيضا تحديد كافة الأمور المتعلقة بترتيب الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة الموسم القادم .

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وأوضح الدكتور طه إسماعيل أن الفترة القادمة ستشهد جلسات منفردة مع كل قطاع على حدة؛ سواء قطاع الناشئين أو إدارة المواهب أو إدارة الأكاديميات أو الفريق الأول بعدما ينهي موسمه الكروي الحالي.

وأشار رئيس لجنة التخطيط بالنادي إلى أن جلسة اليوم شهدت أيضا استعراض كيفية تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من أبناء النادي لضمان عدم خسارة جهودهم، ومن أجل الاعتماد عليهم بشكل كامل في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

وأضاف أن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها من أجل تحقيق الأهداف المنشودة بوضع الأهلي دائما على القمة في مختلف القطاعات والمنافسات المختلفة.