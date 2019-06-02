رياضة | بوجبا شرط مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا شرط مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد للبقاء في الفريق في الموسم المقبل.

وأفادت التقارير بأن مبابي تحدث مع المسئولين في باريس سان جيرمان وأخبرهم عن رغبته في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأشارت التقارير أن تلك الأنباء لا تقل قوة عن أنباء مبابي بالرحيل إلى الشياطين الحمر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن PSG قد يدفع المبلغ الذي يطلبه المان يونايتد مقابل التخلي عن بوجبا والبالغ 188 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي يتردد ريال مدريد في دفعه للتعاقد مع اللاعب نفسه.

يذكر أن وسائل الاعلام الأوروبية تداولت في الآونة الأخيرة أنباء خاصة بمستقبل مبابي في باريس ليرتبط مرة بالرحيل عن الفريق ومرة أخرى بالبقاء.