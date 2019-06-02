انت الان تتابع تفاصيل خبر مفاجأة مدوية في تشكيلة دوري أبطال أوروبا المثالية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 09:51 مساءً - خلت القائمة المثالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي عرفت تتويج نادي ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس تاريخياً، من اسم النجم المصري محمد صلاح، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ولعب "صلاح" دوراً بارزاً في تتويج "الريدز" بلقب دوري الأبطال؛ بعد أن افتتح التسجيل في مرمى توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنهائي مدريد، الذي انتهى بثنائية بيضاء لصالح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، رافعاً رصيده في هذه النسخة إلى 5 أهداف.

وأزاح الاتحاد الأوروبي للعبة، الستار عن القائمة المثالية لنسخة دوري الأبطال (2018-2019)، وضمت لاعباً عربياً وحيداً، ويتعلق الأمر بالنجم المغربي حكيم زياش، الذي قاد فريقه أياكس أمستردام الهولندي للدور نصف النهائي، قبل الخروج بشكل دراماتيكي أمام توتنهام اللندني.

وجاء الثنائي العالمي؛ الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، على رأس القائمة، المكونة من 20 لاعباً، رغم خروج الأول من نصف النهائي، ومغادرة الآخر من دور الثمانية.

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وبلغة الأرقام، نال الدوري الإنجليزي نصيب الأسد من القائمة المثالية بـ11 لاعباً (6 ليفربول، و3 توتنهام، و2 مانشستر سيتي)، مقابل خمسة لاعبين من الدوري الهولندي، واثنين من الدوري الإسباني، إضافة إلى ممثل وحيد لكل من الدوريين الإيطالي والفرنسي.

وبدا لافتاً عدم وجود أي ممثل لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة (قبل تتويج الليفر)، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ"الأميرة الأوروبية" (13 مرة).

يشار إلى أن ليفربول صعد على منصات التتويج القارية، وذلك لأول مرة بعد غياب دام أكثر من 14 عاماً؛ عندما توج باللقب القاري يومها على حساب ميلان الإيطالي بعد لقاء دراماتيكي في إسطنبول التركية، علماً أنه خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد (1-3).

ورفع ليفربول رصيده من الألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى 6 لينفرد بالمركز الثالث كأفضل المتوجين بلقب البطولة، بعد ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي بـ13 لقباً، وميلان الإيطالي الذي يأتي ثانياً برصيد 7 ألقاب.