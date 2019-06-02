شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يدرس عرضاً مغرياً لبيع بيراميدز والان مع التفاصيل

علمت مصادرنا أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يدرس عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز

ومن المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الايام القادمة حيث من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا خلال أيام

يذكر أن نادي بيراميدز موسمه الاول ( الحالي ) وبمتابعة ودعم معالي المستشار تركي آل الشيخ نجح في لفت الأنظار بصورة مثيرة وغير مسبوقة واستطاع ان يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة قي الدروي المصري مما جعله يكون قاعدة جماهيرية كبيرة تتنامى بصورة مستمرة