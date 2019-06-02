اخبار الرياضه

تركي آل شيخ يدرس عرضاً مغرياً لبيع بيراميدز

0 نشر
مصطفى صابر 0 تبليغ

Advertisements

 

علمت مصادرنا أن معالي المستشار تركي آل الشيخ يدرس عرضا مغريا تلقاه خلال اليومين الماضيين لبيع حصته في نادي بيراميدز 
ومن المنتظر أن يتم البت في ذلك خلال الايام القادمة حيث من المتوقع أن يعلن المستشار قراره النهائي حول هذا العرض الذي يعد مغريا وكبيرا خلال أيام

يذكر أن نادي بيراميدز موسمه الاول ( الحالي ) وبمتابعة ودعم معالي المستشار تركي آل الشيخ نجح في لفت الأنظار بصورة مثيرة وغير مسبوقة واستطاع ان يقتحم مراكز المقدمة وينافس بقوة قي الدروي المصري مما جعله يكون قاعدة جماهيرية كبيرة تتنامى بصورة مستمرة

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا