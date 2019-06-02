شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد تراجع نسبة كراهية المسلمين في ليفربول بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دراسة فريدة من نوعها ترصد أثر النجوم على المجتمع، كُشف عن أن انتقال اللاعب محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة.

يبدو أن انتقال النجم محمد صلاح قبل موسمين كرويين إلى نادي ليفربول البريطاني لم يكن له تأثير إيجابي على أداء النادي فقط، الذي فاز أمس السبت (الأول من يونيو 2019) بدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، بل وأثر إيجاباً على المنطقة التي انتقل إليها «الملك المصري» بأكملها.

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فقد أظهرت دراسة نشرها «معهد سياسات الهجرة» البريطاني الجمعة أن نسبة هجمات الكراهية ضد المسلمين في مقاطعة ميرسيسايد البريطانية، التي تقع فيها مدينة ليفربول، تراجعت بمقدار 18.9 في المائة منذ انتقال صلاح إلى النادي.

كما أن نسبة التغريدات المسيئة للمسلمين لدى جماهير نادي ليفربول قد انخفضت بمقدار النصف مقارنة بجماهير بقية النوادي البريطانية، حسب الدراسة ذاتها، حسب ما ذكر موقع مجلة «فوكوس» الألمانية.

يشار إلى أن عدداً من أناشيد مشجعي ليفربول تتمحور حول محمد صلاح والإسلام وتشير لهما بشكل إيجابي، وذلك منذ انضمامه إلى النادي وتصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي (البريمييرليغ) للموسم الحالي.