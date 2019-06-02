شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة تستعد لكأس الأمم الإفريقية بـ«بساطها أخضر» و«صباحها أفريكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد الإذاعة المصرية، برئاسة محمد نوار، لتغطية فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا، التى ستنطلق بالقاهرة الشهر الجارى، عبر شبكة الشباب والرياضة. وقالت نجلاء عبدالبر، رئيس شبكة الشباب والرياضة، عن خطة التغطية، إن بداية التمهيد لتغطية الحدث بدأت منذ اللحظة التى أُعلن فيها فوز مصر بملف استضافة البطولة الكبيرة، حيث أفردت الشبكة مساحات من برامج الهواء والفترات وغيرها من البرامج الحوارية لتتناول كل تفاصيل البطولة، وصولًا إلى تنفيذ الخطة الخاصة بتغطية أحداث البطولة من خلال مجموعة من البرامج والفترات المستحدثة، منها فترة «أفريكانو نيوز»، وهى عبارة عن ساعة خاصة بأخبار الاستعداد للبطولة من خلال مانشيتات الصحف العربية والأجنبية، وفترة التوقعات «أتوقع أن»، وتعرض لتوقعات الجماهير والنقاد للمباريات ونتائجها، وفترة الكرة السمراء وفترة البساط الأخضر وتغطى أحداث الاستادات الرئيسية، و«صباح أفريكانو»، ويستعرض الملفات الكروية الخاصة بالبطولة وحصاد البطولة، وهى فترة ترصد حصاد المباريات أولًا بأول.

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