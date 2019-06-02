شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل غريب من هيكتور كوبر خلال حلقة «رامز في الشلال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر السابق، الأحد، للسقوط من أعلى كوبرى برنامج رامز في الشلال، الذي ينفذه الفنان رامز جلال، ويذاع عبر قناة إم بي سي مصر، حيث تم إقناعه في البداية بالتحكيم بين فرقتين في مسابقة، وأخذ الفيل خلال المسابقة يقذف عليه المياه، بعدها صعد فوق الكوبري للعب كرة السلة، قبل أن يفتح فجأة ويقع في المياه.

وبعدما وقع كوبر في مياه رامز في الشلال القوية، أخذ يصرخ في رعب ويصارع الأمواج في رد فعل غريب، قبل أن ينزل له فريق الانقاذ ومن ضمنهم الفنان رامز جلال المتخفي ووضعوه في زودياك، وسط تصادم شديد في الصخور وتألم كوبر.