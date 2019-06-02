شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بذكرى السداسية فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك تغريدة عبر موقع التواصل الإجتماعى”تويتر”، وذلك لإحياء ذكرى الفوز بسداسية على الغريم التقليدى الأهلى. وكتبت الصفحة الرسمية:”‏نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة، حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام 1944 في نهائي كأس مصر، أحرز الأهداف “حافظ زقلط 3 أهداف” و”عبد الكريم صقر هدفين” و”السحيمي هدف واحد” في حضور مَلك مصر حينها الملك فاروق الذي شاهد اللقاء كاملاً من المُدرجات”. Advertisements

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