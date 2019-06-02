شكرا لقرائتكم خالد جلال يمنح "مظلوم جروس" قبلة الحياة فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح خالد جلال المدير الفنى للزمالك قبلة الحياة لأحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق الأبيض بعدما كان مستبعد نهائيًا من حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للأبيض.

وجمد جروس مدبولى على دكة البدلاء طوال الفترة الماضية حيث لم يشارك اللاعب مع الزمالك فى أي مباراة هذا الموسم بعدما كان أحد أهم العناصر منذ ضمه للأبيض من النصر للتعدين.

وأوفى خالد جلال بوعده مع اللاعب بمنحه فرصة العودة من جديد للتألق بقميص الزمالك، لينضم لقائمة مباراة حرس الحدود.

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يواجه الزمالك نظيره حرس الحدود، فى المباراة المقرر إقامتها غد الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة 30 من مسابقة الدورى الممتاز، ورغم انضمام مدبولى لقائمة الأبيض، إلا أن فرصه ستكون ضئيلة فى المشاركة، وجاء ضمه من أجل إعداده نفسيًا ومعناويًا قبل منحه فرصة العودة تدريجيًا للمشاركة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فى المسابقة المحلية، فاز فى 20 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 3 مباريات ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى فيما يحتل الفريق الأحمر صدارة الدورى برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتين فى المسابقة، أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن، حقق الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وهزم فى 4 مباريات.