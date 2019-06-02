شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخمد أزمة الحكام بعيدية الـ450 ألف جنيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استلمت لجنة الحكام الرئيسية "شيك" بمبلغ 450 ألف جنيه صباح اليوم، الأحد، من المستحقات المتأخرة من بداية الموسم الجارى. Advertisements ومن المقرر أن يتم صرف الشيك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر لحكام الدورى الممتاز والقسم الثانى. يذكر أن هناك مستحقات مالية متأخرة للحكام بمختلف أقسامه سواء الدورى الممتاز أو القسم الثانى والثالث تتخطى حاجز الـ4 ملايين جنيه.

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