شكرا لقرائتكم الخليج 365.. تأشيرة برتغالية تكشف سر انقلاب أجاى على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النيجيري جونيور أجايى، مهاجم الأهلى، عرضاً من أحد الأندية البرتغالية للرحيل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي.

وطلب أجاي من إدارة الأهلى السماح له بالرحيل خاصة فى حالة استمرار لاسارتى، خاصة وأنه لا يملك تحديد مصيره، بعد تمديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين بخلاف الموسم المتبقى فى عقده.

ووصلت العلاقة بين لاسارتي وأجاى لطريق مسدود، بعد استبعاد الخواجة للمهاجم النيجيري من حساباته فى الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي لا يقبله أجاى، مؤكداً أنه فى حالة عدم وجود حاجة لخدماته سيرحل فوراً، خاصة وأنه يملك فى جعبته العديد من العروض.