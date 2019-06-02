شكرا لقرائتكم بوكيتينو: الخسارة مؤلمة.. والجزائية المبكرة فاجأتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي أنه يتعين على الفريق أن يبقى إيجابيا رغم خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول صفر - 2 يوم السبت، والذي وصفه بأنه موقف مؤلم للغاية.

وقال بوكيتينو: أود تهنئة ليفربول، مدربهم، جماهيرهم، وكل لاعبيهم لجهودهم ولأن الفريق قدم موسما مذهلا، في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا، يجب أن نكون أذكياء الآن، لأن بعد كل موقف مؤلم، سيكون هناك تحليل للموقف ويجب علينا أن نظل إيجابيين.

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وبالنسبة للمدرب الأرجنتيني كان من الصعب وصف ما يشعر به، وقال: أشعر بخيبة أمل كبيرة وأشعر بالفخر تجاه لاعبي فريقي، لوصولهم لآخر مباراة في الموسم، ولكنها مباراة نهائية، وها نحن هنا نتحدث عن أن المباريات النهائية لا تلعب بشكل جيد.

وعن احتساب ركلة جزاء ضد فريقه بعد مرور 25 ثانية فقط من بداية اللقاء، قال بوكيتينو: احتساب ركلة جزاء مبكرا كان عائقا كبيرا ولكن أعجبتني ردة فعل اللاعبين وتعاملهم مع المباراة.

وأكد: بشكل عام كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا، ولكننا افتقدنا أن نكون أكثر شراسة أمام المرمى ودفعنا ثمنه، هذه الأشياء تحدث والآن الأمر مؤلم للغاية، ولكن هذا يجب أن يخدم حقيقة أننا قمنا بشيء رائع وهو الوصول لنهائي دوري ابطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.