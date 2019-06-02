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برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر

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حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرية ملعب برج العرب لاستضافة لقاء الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر، والمقرر أقامتها يوم 16 أو 27 أغسطس القادم، حيث لم يتم تحديد موعد محدد لها.

وأعلن مسئولو اللجنة عن تحديد ملعب برج العرب في الإسكندرية لاستضافة مباراة الاهلي وبيراميدز، لأنه ملعب محايد لأن الفريقين يلعبان مبارياتهما المحلية في القاهرة.

وكان إستاد السلام يستضيف مباريات الأهلي قبل إغلاقه بسبب أمم أفريقيا ليتم نقل مباريات الأحمر إلى بتروسبورت، أمام بيراميدز فيخوض مبارياته على ملعب الدفاع الجوي.

 

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