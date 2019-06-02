يافرحة ما تمت.. ليفربول لن يخوض كأس العالم للأندية

حسام الحارتي
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي، لم يخض كأس العالم للأندية بالرغم من تحقيق الفوز علي توتنهام في مباراة أمس السبت، والحصول علي لقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج ليفربول بلقب أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على توتنهام في المباراة النهائية بهدفين دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد.
وعلى النظام القديم كان الفائز بدوري أبطال أوروبا يشارك في كأس العالم للأندية، أمام مستضيف البطولة وأبطال آسيا، وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية، والشمالية، وأفريقيا.
وأكد صحيفة " ميرور "،...
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