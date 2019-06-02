شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عيدية الجبلاية لإخماد أزمة الحكام بشيك الـ450 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استلمت لجنة الحكام الرئيسية "شيك" بمبلغ 450 ألف جنيه صباح اليوم، الأحد، من المستحقات المتأخرة من بداية الموسم الحالى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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