الزمالك يحتفل بالفوز التاريخى على الأهلى 6 / 0 فى حضور الملك فاروق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الحساب الرسمى لنادى الزمالك بالانتصار التاريخى الأكبر على غريمه التقليدى الأهلى فى المباراة التى جمعتهما فى مثل هذا اليوم فى بطولة كأس مصر.
ونشر الحساب الرسمى للقلعة البيضاء عبر "فيس بوك" صورة لفريق الزمالك عام 1944 معلقًا عليها: "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة، حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شىء عام 1944 فى نهائى كأس مصر، أحرز الأهداف "حافظ زقلط 3 أهداف" و"عبد الكريم صقر هدفين" و"السحيمي هدف واحد" فى حضور مَلك مصر حينها الملك فاروق الذي شاهد اللقاء كاملاً من المُدرجات".
الزمالك يحتفل بالفوز على الأهلى
وتعتبر مباريات القمة بين الناديين ديربى خاص فى قمم مصرية تحظى باهتمام إعلامى وجماهيرى على كافة المستويات. وسبق وأن فاز الأهلى هو الآخر بأكبر انتصار بستة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى موسم 2001 / 2002.
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