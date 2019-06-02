شكرا لقرائتكم خبر عن حكم صربي لمباراة دجلة والإنتاج الحربي غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي طاقم حكام "صربي" فى المباراة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ الإثنين فى الجولة الـ34 للدوري.

كان وادي دجلة قد طلب تعيين حكام أجانب بناء على طلبه فى مباراة الإنتاج خاصة أنه ينافس على الهبوط للقسم الثاني بينما ضمن الإنتاج البقاء فى الدوري رسميًا.

بعد نجاح نادى الإنتاج فى البقاء رسميًا بالدورى الممتاز الموسم المقبل أصبحت المنافسة بين 5 فرق على هبوط فريق واحد من بينها للقسم الثانى من بين أندية "بتروجت والاتحاد السكندرى والجونة وحرس الحدود ووادى دجلة"، ليهبط فريق واحد من بينها، بعدما هبط الداخلية والنجوم رسميًا لدورى القسم الثانى.