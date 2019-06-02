انت الان تتابع تفاصيل خبر هل صام الثلاثي المسلم في النهائي الأوروبي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 2 يونيو 2019 08:53 مساءً - تداولت منصات التواصل والشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يوثق لحظة إفطار الثلاثي الصائم في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي احتضنه ملعب "واندا ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان ثنائي خط هجوم ليفربول؛ المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني، إضافة إلى لاعب خط وسط توتنهام، الفرنسي موسى سيسوكو، قد خاضوا نهائي مدريد وهم صائمون.

والتقطت عدسات التلفزة صلاح وسيسوكو وهما يشربان المياه مع دخول أذان المغرب في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول؛ أي قبل 6 دقائق فقط من الذهاب إلى استراحة ما بين الشوطين.

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وكان مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، قد ترك مسألة الصوم من عدمه لنجميه الأفريقيين، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك أمور في الحياة أهم بكثير من كرة القدم".

وشدد في تصريحات صحفية قبل المباراة النهائية، على احترامه للدين الإسلامي وأكمل قائلاً: "ليس لدي أي مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، لقد كانوا دائماً رائعين، وكانوا يقدمون الأفضل على الميدان سواء كانوا صائمين أم لا".

يشار إلى أن النجم المصري قاد فريقه العريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على توتنهام هوتسبير بثنائية نظيفة، في نهائي مدريد.

وبات صلاح أول لاعب مصري وثالث عربي يُتوّج بـ"الأميرة الأوروبية"، بعد الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، كما أصبح خامس لاعب أفريقي يٌسجل في النهائي القاري، بعد ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والعاجي ديدييه دروغبا، والسنغالي ساديو ماني.