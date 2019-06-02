الامارات | نيمار يتدرب مع البرازيل رغم تهمة الاغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتدرب مع البرازيل رغم تهمة الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم البرازيلي نيمار، اليوم الأحد، إلى معسكر "السليساو" استعداداً لبطولة كوبا أميركا 2019، عقب حصوله على راحة لمدة يوم، وأيضاً بعد يوم من اتهامه باغتصاب شابة في باريس.
وهبطت المروحية الفاخرة الخاصة بنجم فريق باريس سان جيرمان في مهبط للمروحيات بالقرب من مركز تدريبات "جرانجا كوماري" الذي يقع في مدينة تيريسوبوليس ويبعد نحو 98 كلم عن مدينة ريو دي جانيرو.
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