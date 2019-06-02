شكرا لقرائتكم الجونة يطلب تحديد موعد مباراة الزمالك فى خطاب رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل نادي الجونة خطابا رسميا إلى لجنة المسابقات يطلب فيه معرفة موعد مباراتهم المقبلة أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 33 والتى لم تحدد حتى الآن. كما طالب نادي الجونة فى خطابه الرسمي : -معرفة موعد فتح باب القيد للدوي الجديد 2019 – 2020 ، Advertisements -تاريخ إنطلاق الدوري الجديد للموسم المقبل -عدد اللاعبين الذى سيتم قيدهم فى الموسم الجديد لترتيب الأوراق قبل انطلاقة الموسم الجديد والذي لم تظهر ملامحه حتى الآن. ويحتل الجونة المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة، وتتبقى له مباراة وحيدة في البطولة أمام الزمالك من المفترض إقامتها بعد كأس الأمم الإفريقية.

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