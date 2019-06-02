شكرا لقرائتكم السوايسة يدعمون المنتخب التونسى فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت مجموعة من جماهير السويس علي دعم الفريق التونسي خلال مباريات المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر 2019 و التي تقام منافساتها بأستاد السويس الجديد.

وبررت الجماهير مساندتها لنسور قرطاج بصفتهم دولة عربيه بالاضافة لتقديمها كرة قدم جيدة.

كما أكدت دعمهم أيضا" للفريق الموريتاني من منطلق دعم الفرق العربيه في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في 21 من الشهر الحالي

كما توقع السوايسه حضور جماهيري مناسب خلال مباريات المجموعه الخامسه ببلد الغريب مستشهدين نجاح تجربة كأس العالم للناشئيين 2009 التي شهدت حضور جماهيري كبير بالمباريات التي اقيمت بالسويس وحرص السوايسه دائما" علي نجاح البطولات التي تستضيفها مصر .

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واثنت الجماهير علي مشروع " تذكرتي " لحجز تذاكر مباريات البطولة وتنمنو تعميمها لضمان عودة الجماهير للمدرجات و القضاء على السوق السوداء .

يذكر ان المجموعة الخامسه تضم منتخبات تونس و انجولا و مالي و موريتانيا وتبدأ مبارياتها في الرابع و العشرون من الشهر الجاري.