شكرا لقرائتكم علاء ميهوب يحدد فترة إعداد الترسانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للترسانة بقيادة علاء ميهوب بداية فترة الإعداد للفريق فى الأول من يوليو المقبل استعدادا للموسم الجديد .

وفضل علاء ميهوب تحديد فترة الإعداد فى الاول من يوليو حتى تكون هناك فترة كافية لتجهيز اللاعبين وإنخراط القدامى مع الجدد مع خوض عدد كبير من المباريات الودية حتى يتحقق المراد فى نهاية الموسم بعودة الشواكيش للممتاز .

ويراقب الجهاز الفنى للترسانة عدد من اللاعبين فى الوقت الحالى للتعاقد مع أفضلهم فى ظل رغبة الإدارة الزرقاء على حسم مسالة الصعود للأضواء مبكرا .