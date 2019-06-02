شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس منح اللاعبين راحة طويلة بعد مواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفنى للزمالك بقيادة خالد جلال، منح اللاعبين راحة سلبية طويلة من التدريبات عقب مواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

ويتطلع الجهاز الفنى الجديد للزمالك فى منح اللاعبين قسطًا من الراحة لمدة أسبوعين تقريبًا، خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد خاصة وأن الموسم المقبل سينطلق فور انتهاء الموسم الحالى وبدون راحة.