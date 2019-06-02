شكرا لقرائتكم طاقم حكام صربى لمباراة دجلة والإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدير مباراة وادي دجلة و الإنتاج الحربي طاقم حكام " صربي " فى اللقاء المقرر له العاشرة مساء غداً الإثنين فى الجولة الـ34 للدوري .

كان وادي دجلة قد طلب تعيين حكام أجانب بناء على طلبه فى مباراة الإنتاج خاصة أنه ينافس على الهبوط للقسم الثاني بينما ضمن الإنتاج البقاء فى الدوري رسمياً.

الجدير بالذكر أن بعد نجاح نادى الإنتاج فى البقاء رسمياً بالدورى الممتاز الموسم المقبل أصبحت المنافسة بين 5 فرق على هبوط فريق واحد من بينها للقسم الثانى من بين أندية "بتروجت والاتحاد السكندرى والجونة وحرس الحدود ووادى دجلة"، ليهبط فريق واحد من بينها، بعدما هبط الداخلية والنجوم رسمياً لدورى القسم الثانى.