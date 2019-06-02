شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف جنسية حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 جنسية طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر لها العاشرة مساء غداً الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 للدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية.

ويدير طاقم حكام مجري مباراة الزمالك وحرس الحدود.

Advertisements

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.

ويصل طاقم الحكام المجري إلى القاهرة مساء اليوم للتوجه إلى الإسكندرية مباشرة لإدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود غداً.

كان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب لمبارياته المقبلة فى الدوري .