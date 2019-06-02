الخليج 365 يكشف جنسية حكام مباراة الزمالك وحرس الحدود...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 جنسية طاقم تحكيم مباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر لها العاشرة مساء غداً الإثنين ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 للدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها باستاد المكس بالإسكندرية.
ويدير طاقم حكام مجري مباراة الزمالك وحرس الحدود.
يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.
ويصل طاقم الحكام المجري إلى القاهرة مساء اليوم للتوجه إلى الإسكندرية مباشرة لإدارة مباراة الزمالك وحرس الحدود غداً.
كان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب لمبارياته المقبلة فى الدوري .
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