شكرا لقرائتكم قلب "كهربا" مع مهاجمى الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد المنعم " كهربا" لاعب نادى الزمالك على نشر صورة عبر صفحته انستجرام خلال سفر فريقه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة حرس الحدود فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء غدا ضمن مؤجلات الدورى باستاد المكس . وتواجد مع كهربا فى الصورة كلاً من خالد بوطيب المهاجم المغربى وعمر السعيد . Advertisements يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 67 نقطة ويتبقى له 4 مباريات فى الدورى بعدما خاض 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلى.

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