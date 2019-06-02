المغرب تجهز منتخب الملاكمة لدورة الألعاب الأفريقية...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة دخول لاعبى المنتخب معسكر مغلق فى دولة المغرب من يوم 10 أغسطس المقبل لمدة عشرة أيام استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها فى الشهر نفسه. وأكد غنيم أن قائمة منتخب الملاكمة فى معسكر المغرب تضم كلا من: عبد الرحمن محمد فى وزن 52 كجم و مصطفى فهمى وزن 56 كجم و رمضان البكرى وزن 63 كجم و حمدى هيكل وزن 69 كجم و أحمد حسام وزن 75 كجم و عبد الرحمن عرابى وزن 81 كجم و يوسف كرار وزن 91 كجم و يسرى رزق وزن + 91 كجم. وأوضح رئيس اتحاد الملاكمة أن اللاعبين متواجدين حاليا فى معسكر بالمركز الأوليمبى بالمعادى استعدادا للمشاركة فى بطولة روسيا الدولية فى شهر يوليو المقبل.

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