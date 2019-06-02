تعرف على أولى مهام تاكيس مع دجلة...

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جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادي وادى دجلة أولى مهام اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الكروى بعد تجديد عقده بشكل رسمى لمدة موسم جديد. وطلب مسئولو النادي الدجلاوى من تاكيس تجهيز تقريرًا عن احتياجات الفريق فى المرحلة المقبلة ويتضمن المراكز التى تحتاج لدعم، وكذلك اللاعبين المقرر رحيلهم. وأعلن وادى دجلة تجديد عقد اليوناني تاكيس جونيس لمدة موسم جديد، حيث كان ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى.

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