شكرا لقرائتكم أزمة فى الزمالك قبل مواجهة الحرس .. أعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة طارق حامد لاعب وسط الزمالك، فى مباراة حرس الحدود، التى ستجمعهما غدًا الاثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة من الأسبوع الثلاثين من فعاليات الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب المكس بالإسكندرية.

فى حالة غياب طارق حامد عن المشاركة مع الزمالك أمام حرس الحدود، سيكون الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال فى مأزق كبير، خاصة فى ظل عدم وجود البديل المناسب لحامد وهو محمود عبد العزيز "زيزو" الذى يغيب بسبب الإصابة بتمزق فى أربطة الأنكل، الأمر الذى سيدفع الجهاز الفنى للسعى لتجهيز محمد حسن لتعويض هذا النقص فى منطقة وسط الملعب، فى حالة عدم قدرة طارق حامد على المشاركة.

وتعرض طارق حامد للإصابة أمام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الأمر الذى أدى لغياب اللاعب عن مباراة فريقه الماضية أمام الإنتاج الحربى، كما حصل على راحة سلبية من التدريبات بعدها لحين شفاء إصابته، ورغم ذلك انضم اللاعب لقائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الحرس.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة الحرس كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي.

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خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف أوباما وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن و محمود كهربا وأحمد مدبولي.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.

ويغيب عن الزمالك كل من عماد السيد ومحمود عبد العزيز ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف ومحمد عنتر لاستكمال علاجه ومحمد عبد السلام لاسباب فنية.