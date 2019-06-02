شكرا لقرائتكم شرط الطويلة لرحيل الحضرى وصلاح أمين عن النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أنه تلقى العديد من العروض لنجوم فريقه، إلا إنها عروض شفهية ومن وكلاء اللاعبين، موضحا إنه لم يدخل في أى مفاوضات إلا إذا كانت رسمية.

قال الطويلة إنه يشترط تلقى عروضًا رسمية من الأندية الراغبة في ضم أحد لاعبيه خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

ودخل العديد من الأندية فى صراع على لاعبى فريق النجوم،على رأسهم صلاح أمين ومحمود فتح الله وعصام الحضرى، من أجل ضمهم فى الموسم الجديد بعد أن هبط النجوم رسميًا لدورى القسم الثاني.