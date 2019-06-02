شكرا لقرائتكم البلدية يفاوض "حما" سيد معوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو بلدية المحلة باب المفاوضات مع رمضان السيد المدير الفنى لنجوم أف سى لقيادة الفريق المحلاوى بالموسم المقبل.

ويخطط مجلس إدارة البلدية للتعاقد مع مدرب كبير أملا فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات.

ويترقب مسئولو بلدية المحلة الموقف النهائى لسامى قمصان مدرب الأهلى الحالى لكن لا يزال الغموض يسيطر على موقفه وإن ترددت أنباء عن إستمراره داخل القلعة الحمراء وعدم رحيله برفقة لاسارتي المدير الفنى الحالى.

ويعد رمضان السيد "حما" سيد معوض نجم النادي الأهلي الأسبق.