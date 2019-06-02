شكرا لقرائتكم البلدية يفاوض "حما" سيد معوض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فتح مسئولو بلدية المحلة باب المفاوضات مع رمضان السيد المدير الفنى لنجوم أف سى لقيادة الفريق المحلاوى بالموسم المقبل.
ويخطط مجلس إدارة البلدية للتعاقد مع مدرب كبير أملا فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز الموسم المقبل بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرات.
ويترقب مسئولو بلدية المحلة الموقف النهائى لسامى قمصان مدرب الأهلى الحالى لكن لا يزال الغموض يسيطر على موقفه وإن ترددت أنباء عن إستمراره داخل القلعة الحمراء وعدم رحيله برفقة لاسارتي المدير الفنى الحالى.
ويعد رمضان السيد "حما" سيد معوض نجم النادي الأهلي الأسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر البلدية يفاوض "حما" سيد معوض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.