المكسيكي رويز يفجر مفاجأة ويهزم أنتوني جوشوا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الملاكم أنتوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، والذي لم يخسر من قبل، لقبه أمام الملاكم أندي رويز الذي تحداه في مفاجأة كبيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.
وأصبح رويز، الذي خاض النزال كبديل للملاكم غاريل ميلر، أول مكسيكي يفوز بلقب العالم في الوزن الثقيل بعدما أسقط البطل البريطاني أربع مرات، ليفوز بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة.
وخسر جوشوا ألقاب العالم في الوزن الثقيل، للرابطة العالمية للملاكمة وللاتحاد الدولي للملاكمة ولمنظمة الملاكمة العالمية، ولمنظمة الملاكمة الدولية .
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