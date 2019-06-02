شكرا لقرائتكم المكسيكي رويز يفجر مفاجأة ويهزم أنتوني جوشوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خسر الملاكم أنتوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، والذي لم يخسر من قبل، لقبه أمام الملاكم أندي رويز الذي تحداه في مفاجأة كبيرة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

وأصبح رويز، الذي خاض النزال كبديل للملاكم غاريل ميلر، أول مكسيكي يفوز بلقب العالم في الوزن الثقيل بعدما أسقط البطل البريطاني أربع مرات، ليفوز بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة.

وخسر جوشوا ألقاب العالم في الوزن الثقيل، للرابطة العالمية للملاكمة وللاتحاد الدولي للملاكمة ولمنظمة الملاكمة العالمية، ولمنظمة الملاكمة الدولية .