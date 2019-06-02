شكرا لقرائتكم الكرواتي ليكو مدرباً للعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العين رابع الدوري الإماراتي لكرة القدم تعيين الكرواتي إيفان ليكو مدربا له حتى 2021 خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو بعد موسم متواضع خرج خلاله خالي الوفاض من كافة المسابقات المحلية.

وعاد العين بتعاقده مع ليكو (41 عاما)، مدرب كلوب بروج البلجيكي منذ 2017، إلى المدرسة الكرواتية، بعد تجربتين ناجحتين معها في آخر خمس سنوات بدأت مع زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا الحالي، من 2014 إلى 2017، وزوران ماميتش من 2017 حتى يناير 2019.

وقاد داليتش الفريق إلى لقب مسابقة الكأس في 2014 والدوري في 2015، وماميتش إلى الثنائية في 2018، قبل أن يرحل إلى الهلال السعودي.

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وفشل غاريدو الذي حل بديلا لماميتش في ترك أي بصمة، حيث تراجع العين إلى المركز الرابع في الدوري الذي ضمن له المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال المشرف على فريق العين محمد حماد في حديث للموقع الرسمي للنادي إن "ما حققه المدرب الكرواتي إيفان ليكو من نجاحات في بلجيكا أسهم في وضع اسمه ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفريق في الفترة القادمة، وأبرز النقاط التي استندنا عليها تمثلت في شخصية المدرب وأسلوب تعامله وطريقة تفكيره، والتمسك بالمدرسة الكرواتية التي حقق معها العين نجاحات لافتة في الفترة الماضية وتأقلم وتكيف معها لاعبو الفريق سريعا، ونتطلع إلى أن يكمل المدرب الجديد مسيرة النجاحات التي بدأها من سبقه من مواطنيه الكرواتيين".

وكشف حماد "عن مفاوضات، بالتشاور مع المدرب الكرواتي، مع عدد من اللاعبين من ضمنهم ثلاثة مهاجمين أجانب أحدهم من الدوري المحلي وآخر من السعودية والأخير يلعب في أوروبا".

وكانت تقارير للصحف الإماراتية تحدثت مؤخرا عن مفاوضات للعين مع البرازيلي كايو كانيدو مهاجم الوصل، والكاميروني ليندر تاوامبا لاعب التعاون السعودي.